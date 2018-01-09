Транспортная система в "новой" Москве будет готова к 2020 году

09.01.18 11:04

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 января. Interfax-Russia.ru - Формирование транспортного каркаса на территории "новой" Москвы запланировано на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.

Он отметил, что всего в этот период будет построено 5 станций метро, 130 километров автодорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей, эстакад.

В частности, запланирована реконструкция и строительство дороги М-3 "Украина"-город Московский-деревня Сосенки до автомобильной дороги поселок Коммунарка-аэропорт "Остафьево" (1, 2 этапы) протяженностью 16,5 км.

Также будет вестись строительство от дороги М-3 "Украина"-деревня Середнево-деревня Марьино-деревня Десна протяженностью более 12 км.

"На строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объёме 11 миллиардов рублей", - добавил В.Жидкин.