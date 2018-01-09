Гости из семи стран отдохнули на горнолыжном курорте в Южно-Сахалинске на новогодних праздниках

09.01.18 11:09

© РИА Новости. Кирилл Ясько

9 января. Interfax-Russia.ru - За новогодние каникулы горнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске посетили более 33 тыс. человек, в том числе гости из семи стран, сообщает пресс-служба СТК (спортивно-туристический комплекс) "Горный воздух".

"С 1 по 8 января включительно "Горный воздух" посетили более 33 тыс. человек, которые прошли через турникеты 200 тыс. раз. Рекорд посещаемости СТК был установлен 5 января, когда за день здесь отдохнули 5 тыс. человек, в том числе гости из разных регионов России, из США, Объединённых Арабских Эмиратов, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Республики Корея и Германии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, "такие солидные показатели посещаемости" достигнуты, в том числе и благодаря тому, что циклоны в декабре принесли на юг Сахалина много снега. Это позволило СТК подготовить максимальное количество горнолыжных трасс.

За эти дни на "Горном воздухе" прошло несколько интересных мероприятий: массовый спуск Дедов Морозов и Снегурок, первый детский снежный карнавал, состязания "Кто круче - лыжник или сноубордист" и другие.