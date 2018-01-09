Детский космический центр открылся в Кирове

09.01.18 11:27

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

9 января. Interfax-Russia.ru - Строительство долгожданного объекта - Детского космического центра - завершилось в Кирове, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Новое здание задумано как центр дополнительного образования для детей и подростков и клуб по подготовке юных космонавтов.

"С помощью передовых технологий из него можно дистанционно зондировать Землю и анализировать космические снимки. Здесь есть интерактивный аналог международной космической станции, на которой дети могут побывать виртуально и попробовать состыковать с ней спускаемый аппарат", - говорится в сообщении.

В космоцентре расположены два экспозиционных зала, посвященные пилотируемой космонавтике и изучению космического пространства, а также полнокупольный цифровой планетарий, который позволяет без использования очков прочувствовать 3D-эффект. Также в центре оборудован зал-трансформер на 200 человек, который можно разделить на зоны и одновременно проводить в нем различные мероприятия.

В сообщении отмечается, что возведение центра было начато еще в 2014 году. В прошлом году правительство РФ выделило Кировской области 95,5 млн рублей на завершение строительства.