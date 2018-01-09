Около 3 тыс. квартир было продано Москвой через электронные торги в 2017 году

09.01.18 11:31

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 января. Interfax-Russia.ru - В прошлом году через систему электронных торгов было реализовано порядка 3 тысяч городских квартир на сумму 23,5 млрд. рублей, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта", генеральный директор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.

"В прошлом году на электронной площадке было реализовано 2676 квартир, построенных городом, на общую сумму 23,5 млрд рублей. Выставленные на аукцион квартиры находились в 16 жилых комплексах", - сообщил А.Суниев.

По его словам, новыми проектами, вышедшими на рынок в 2017 году, стали "На Дмитровском 4", "На Амурской 54", "На Селигерской 2", "На Тишинском" и "В Бескудниково-2".

"Участниками аукциона за год стали около 6,5 тыс. человек, более половины из которых планировали приобретать квартиры в ЖК "На Дмитровском 169", "На Симоновском" и "Пресненский вал, 14", - добавил А.Суниев.

Он пояснил, лидером по количеству поданных заявок на участие в аукционе стал объект "На Амурской 54", где в июне прошлого года состоялся конкурс с участием 27 покупателей на одну квартиру.

"Всего за год через систему электронных торгов было реализовано 176,3 тыс. кв. м., что на 3% больше аналогичного показателя 2016 года", - сказал он.

Реализацией квартир занимается компания "Мосреалстрой", входящая в девелоперский дивизион инжинирингового холдинга "Мосинжпроект".