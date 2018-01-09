Аэропорт Калининграда не принимает рейсы из-за тумана

09.01.18 11:35

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 января. Interfax-Russia.ru - Калининградский аэропорт "Храброво" из-за сильного тумана не принимает и не отправляет самолеты во вторник утром, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Из-за тумана в утренние часы видимость на взлетно-посадочной полосе была недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие и отправка рейсов задерживается.

Вместе с тем, регистрация пассажиров на задержанные рейсы производится, отмечается в сообщении.