Участок метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" планируется открыть в течение 2-3 месяцев

09.01.18 12:19

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 января. Interfax-Russia.ru - Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" планируется открыть для пассажиров в течение двух-трёх месяцев, сообщил журналистам во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Хорошее событие - продолжаем строительство на севере Москвы, продляем Люблинско-Дмитровскую ветку метро. Сегодня проехали по трём станциям - это технический пуск. Основные работы закончены от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Надеюсь, что в течение двух-трёх месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда", - сказал С.Собянин.

Он добавил, что власти Москвы намерены продлевать линию метро.

"Мы останавливаться не будем, будем идти дальше - до "Дмитровской", "Лианозово" и поселок Северный. Так что продление этой ветки будет касаться шести районов Москвы, около полумиллиона населения почувствует улучшение транспортной ситуации", - отметил С.Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил строителей за работу. "Спасибо за работу, вы не останавливались даже в праздничные дни. Продолжайте также работать, чтобы мы в течение двух-трёх месяцев запустили пассажирское движение", - сказал С.Собянин.

По данным мэрии, строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро ведется с 2011 года. Протяженность линии - около 12 километров. Радиус преимущественно глубокого заложения.