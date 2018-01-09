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09.01.18 12:45

Участие в лотерее не смогло покрыть долги предприятия ЖКХ в Хакасии

© РИА Новости. Максим Богодвид
9 января. Interfax-Russia.ru - Муниципальное предприятие "Управляющая компания", которое обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство хакасского поселка Вершина Тёи, не смогло избавиться от долгов с помощью участия в лотерее.

Конкурсный управляющий предприятия Александр Николаюк уведомил кредиторов, что доход от участия в лотерее составил лишь половину суммы, затраченной на приобретение лотерейных билетов.

"Было приобретено 100 билетов, выигрышными оказались 48, самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий 101 рубль, общая сумма "выигрыша" составила 5035 рублей", - говорится в официальном сообщении А.Николаюка, опубликованном в федеральном реестре сведений о банкротстве.

При этом он подчеркнул, что для предприятия-банкрота участие в лотерее является беспроигрышным, так как 10 тыс. рублей, затраченные на приобретение лотерейных билетов, удержаны из вознаграждения конкурсного управляющего.

А.Николаюк также сообщил, что в связи с приобретением лотерейных билетов ФНС и прокуратура обратились с жалобами в саморегулируемую организацию (СРО), членом которой он является ("Сибирский центр экспертов антикризисного управления" - ИФ).

"Были лица, которым в силу своего служебного положения верить в чудо устав не позволяет. Усомнились сотрудники уполномоченного органа (ФНС - ИФ) и работники прокуратуры Аскизского района Хакасии. Они обратились с жалобами на мои действия в мое родное СРО. Жалобы рассматриваются", - уведомил конкурсный управляющий.

После истории с лотерейными билетами СК "Арсеналъ", страховавшая А.Николаюка, решила увеличить для него тариф на обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего в 5 раз - до 270 тыс. рублей в год.

Директор региональной дирекции СК "Арсеналъ" в Новосибирске Андрей Черников пояснил "Интерфаксу", что решение об увеличении тарифа для А.Николаюка было принято андеррайтерами на основе анализа его деятельности по совокупности факторов. Одним из таких факторов было высказывание арбитражного управляющего в СМИ, что "страховая компания должна за все платить".

Он также уточнил, что лотерейные билеты пока не предъявлены к оплате выигрыша. "Если кто заинтересуется приобретением билетов на сувениры или как музейный экспонат, прошу обращаться", - добавил А.Николаюк.



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