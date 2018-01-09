КрымТЭЦ в 2018г увеличит закупку газа у Черноморнефтегаза в 1,5 раза

09.01.18 12:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 января. Interfax-Russia.ru - АО "КрымТЭЦ" в течение 2018 года приобретет у ГУП "Черноморнефтегаз" (оба - Симферополь) более 465,95 млн кубометров природного газа на 2,54 млрд рублей (с учетом НДС), говорится в материалах на сайте госзакупок.

Закупка проводилась у единственного поставщика.

На 2017 год между "КрымТЭЦ" и "Черноморнефтегазом" было подписано соглашение на покупку 306,76 млн кубометров газа за 1,52 млрд рублей с учетом НДС.

Таким образом, в 2018 году планируется увеличить объем закупки топлива более чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2017 года.