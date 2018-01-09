Переправа в Крым 11-15 января может работать с перебоями из-за шторма

09.01.18 12:58

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

9 января. Interfax-Russia.ru - Паромы в Керченском проливе между Крымским полуостровом и Краснодарским краем могут ходить с перебоями с середины текущей до начала следующей недели из-за сильного ветра, сообщила во вторник компания-оператор переправы.

"С вечера 11 января и до обеда 15 января прогнозируется ухудшение метеоусловий - скорость ветра может усиливаться до 22 м/с. Работа паромной переправы будет осуществляться по фактической погоде, что может повлиять на увеличение времени ожидания перевозки. Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив", - говорится в пресс-релизе "Морской дирекции".

Компания-оператор просит водителей автомобилей воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы.