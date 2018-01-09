Жильцы трех десятков домов в одном из районов Уфы остались без тепла и воды из-за коммунальной аварии и ремонта

09.01.18 13:33

© РИА Новости. Валерий Титиевский

9 января. Interfax-Russia.ru - Около трех десятков домов в Советском районе Уфы отключены во вторник от холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, в связи утечкой на водопроводной линии по улице Краснодонской произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. "Без холодного водоснабжения остались 15 жилых домов по улицам Цюрупы, Краснодонская, Пархоменко, Петропавловская", - говорится в сообщении.

В настоящее время утечка устраняется, работы по ликвидации коммунальной аварии планируется завершить к вечеру вторника.

Кроме того, в связи с реконструкцией и выносом тепловой сети с территории школы N44 до 20:00 по местному времени отключено центральное отопление в 15 домах по улицам Айская, Революционная, Харьковская и горячее водоснабжение в 11 домах на этих улицах.