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09.01.18 13:33
Жильцы трех десятков домов в одном из районов Уфы остались без тепла и воды из-за коммунальной аварии и ремонта
Как сообщила пресс-служба мэрии города, в связи утечкой на водопроводной линии по улице Краснодонской произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. "Без холодного водоснабжения остались 15 жилых домов по улицам Цюрупы, Краснодонская, Пархоменко, Петропавловская", - говорится в сообщении.
В настоящее время утечка устраняется, работы по ликвидации коммунальной аварии планируется завершить к вечеру вторника.
Кроме того, в связи с реконструкцией и выносом тепловой сети с территории школы N44 до 20:00 по местному времени отключено центральное отопление в 15 домах по улицам Айская, Революционная, Харьковская и горячее водоснабжение в 11 домах на этих улицах.
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