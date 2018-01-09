Около 100 автомобилей оказались в снежном плену на юге Сахалина

09.01.18 13:51

© РИА Новости. Александр Кондратюк

9 января. Interfax-Russia.ru - Около 100 автомобилей застряли в снегу во время метели в Долинском районе Сахалина во вторник, к ним пробиваются спасатели, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В Долинском районе севернее села Фирсово скопилось около сотни застрявших в снегу автомобилей. Туда отправлено подразделение спасателей. Ведутся работы по расчистке снежных заносов", - говорится в сообщении.

Работы осложняются метелью и плохой видимостью, которая, как отмечает пресс-служба, "временами не превышает 50 метров, а иногда падает до ноля".

В селе Стародубском Долинского района развернут пункт обогрева для автомобилистов и их пассажиров из застрявших машин.

Пресс-служба также сообщает, что на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства региона создан запас твердого и жидкого топлива, подготовлены пункты обогрева.

Губернатор региона Олег Кожемяко поручил мэрам районов наладить круглосуточную расчистку населенных пунктов и дорог между ними.