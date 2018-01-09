Повышенная лавиноопасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии

09.01.18 14:51

© РИА Новости. Владимир Иванов

9 января. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о возможных сходах снежных лавин в горах республики.

"9-10 января в горах республики выше 1000 метров лавиноопасно. Существует вероятность возникновения ЧС не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, линий связи и электропередач", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

ГУ МЧС России по КЧР призвало население при высокой лавиноопасности быть внимательными и осторожными.