В новогодних праздниках в Москве участвовали 10,5 млн человек

09.01.18 14:55

© РИА Новости. Максим Блинов

9 января. Interfax-Russia.ru - Активность москвичей в новогодние каникулы была как никогда высокой, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на #ВДНХ и площадках фестиваля #ПутешествиевРождество. А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" во вторник.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" на 83 площадках продлится до 14 января.