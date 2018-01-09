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09.01.18 14:55
В новогодних праздниках в Москве участвовали 10,5 млн человек
"В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на #ВДНХ и площадках фестиваля #ПутешествиевРождество. А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" во вторник.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" на 83 площадках продлится до 14 января.
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