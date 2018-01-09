Карантин по бешенству отменен в одном из районов Ростовской области

09.01.18 15:33

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 января. interfax-Russia.ru - Снят карантин, введенный в ноябре 2017 года на территории Миллеровского района Ростовской области из-за обнаружения бешеной кошки, сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных.

"Согласно распоряжению губернатора Ростовской области с 9 января 2018 года сняты ограничения по бешенству на отдельной территории Миллеровского района Ростовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 9 января 2018 года в Ростовской области новых случаев бешенства не зарегистрировано, всего в регионе имеется 14 очагов бешенства животных в 11 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в районную ветеринарную службу обратился местный житель. Со слов мужчины, кошка прибилась к нему во двор, сначала не проявляя агрессии, но затем она стала бросаться на него и жену. Мужчина был вынужден убить животное.