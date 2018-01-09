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09.01.18 15:33
Карантин по бешенству отменен в одном из районов Ростовской области
"Согласно распоряжению губернатора Ростовской области с 9 января 2018 года сняты ограничения по бешенству на отдельной территории Миллеровского района Ростовской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 9 января 2018 года в Ростовской области новых случаев бешенства не зарегистрировано, всего в регионе имеется 14 очагов бешенства животных в 11 муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось, что в районную ветеринарную службу обратился местный житель. Со слов мужчины, кошка прибилась к нему во двор, сначала не проявляя агрессии, но затем она стала бросаться на него и жену. Мужчина был вынужден убить животное.
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