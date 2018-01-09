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09.01.18 16:50

МВД сократит 10 тыс. должностей в ГАИ

© РИА Новости. Евгений Одиноков
9 января. Interfax-Russia.ru - МВД РФ планирует сократить 10 тыс. неукомплектованных и иных должностей в структуре Госавтоинспекции (ГАИ), сокращенные сотрудники могут перейти на другие должности в ведомстве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре МВД РФ,

"Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что сокращены будут должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

"С учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоиспекции изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован", - говорится в сообщении.

В последний день минувшего года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тыс. человек.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 тыс. 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 тыс. 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 тыс. 199, работников - 130 тыс. 813 человек", - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущим указом президента РФ от 20 сентября 2016 года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла 904 тыс. 881 человек.

В ноябре 2017 года замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что прирост транспорта в России с 2012 года составил 23% и достиг 56,6 млн единиц по стране; в то же время личный состав ГАИ с 2012 года сократился более чем на 30 тыс. человек. "За последние пять лет личный состав Госавтоинспекции сокращён на 31 тыс. человек, или на 22%", - уточнил А.Горовой.

Если пересчитать приведенные А.Горовым данные в абсолютные величины, то получится, что с учетом уже проведенных сокращений, численность ГИБДД в России в настоящее время составляет около 110 тыс. сотрудников. А с учетом нового планирующегося сокращения, штат ГИБДД должен сократиться до 100 тыс. человек.



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