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"Крымэнерго" начинает подключать Симферопольскую ПГУ-ТЭС к энергосистеме Крыма

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
9 января. Interfax-Russia.ru - ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) 10-26 января планирует подключить Симферопольскую ПГУ(парогазовая установка)-ТЭС к энергосистеме полуострова, в случае необходимости будут применяться графики временного ограничения электроснабжения населения в четырех городах и семи районах Крыма, сообщила пресс-служба "Крымэнерго" во вторник.

"Предприятие информирует потребителей о выводе для реконструкции ВЛ 330 кВ "Джанкой - Симферопольская" и выполнения работ по строительству заходов на Симферопольскую ПГУ-ТЭС", - говорится в пресс-релизе.

Работы планируются с 00:00 мск 10 января по 24:00 мск 26 января.

"При возникновении технологических нарушений на смежных участках сети возможно срабатывание противоаварийной автоматики и ввод графиков временного ограничения населения в следующих городах и районах Республики Крым: Симферополь, Джанкой, Евпатория, Саки, а также Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Черноморский районы", - сообщает "Крымэнерго".

В Крыму строятся две ПГУ-ТЭС: Симферопольская и Севастопольская. Первая очередь каждой станции - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности.

Станции должны быть запущены в мае-июне 2018 года. Без них Крымский полуостров испытывает энергодефицит.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года отказал в удовлетворении иска германской Siemens к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, структуры "Ростеха") по поводу незаконного, как считает истец, перемещения четырех турбин в Крым для ПГУ-ТЭС. Помимо этого, суд отказал "Технопромэкспортам" во встречном иске к Siemens.

Siemens обвинял два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили на полуостров турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус региона.

Истец требовал вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.



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