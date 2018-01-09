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09.01.18 17:32
Турпоток в Крым сократился за 2017г на 3%
"Несмотря на усилившуюся конкуренцию и, к сожалению, достаточно высокую стоимость авиаперелетов в Крым, сезон 2017 год стал продуктивным и во многом успешным, а полученный опыт позволяет нам сосредоточиться на исправлении конкретных недостатков и наметить векторы развития на ближайшую перспективу", - цитирует пресс-служба ведомства министра курортов региона Вадима Волченко.
Больше всего туристов отдохнули на южном берегу Крыма - 45,3% от общего количества, на западном побережье - 21,3%, на восточном побережье - 18,6%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) - 14,8%.
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