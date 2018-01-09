Турпоток в Крым сократился за 2017г на 3%

09.01.18 17:32

© РИА Новости. Алексей Павлишак

9 января. Interfax-Russia.ru - Порядка 5,4 млн человек отдохнули в Крыму в 2017 году, что на 3,2% ниже уровня позапрошлого года, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона во вторник.

"Несмотря на усилившуюся конкуренцию и, к сожалению, достаточно высокую стоимость авиаперелетов в Крым, сезон 2017 год стал продуктивным и во многом успешным, а полученный опыт позволяет нам сосредоточиться на исправлении конкретных недостатков и наметить векторы развития на ближайшую перспективу", - цитирует пресс-служба ведомства министра курортов региона Вадима Волченко.

Больше всего туристов отдохнули на южном берегу Крыма - 45,3% от общего количества, на западном побережье - 21,3%, на восточном побережье - 18,6%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) - 14,8%.