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09.01.18 17:58
Движение транспорта на подъезде к Ставрополю ограничено из-за снегопада
"Из-за сильного снегопада, бокового ветра и гололеда на территории Кочубеевского района в 16:30 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение действует на участке автодороги "Подъезд к городу Ставрополю" со стороны федеральной автодороги "Кавказ", - сообщает краевое управление ГИБДД.
Временно закрытый участок можно объехать через село Барсуковское.
Управление отмечает, что неблагоприятная погода не позволяет непрерывно работающей технике справиться с наледью, кроме того, боковой ветер затрудняет движение транспорта. "Четыре машины на данном участке совершили съезд с дороги, пострадавших в данных происшествиях нет", - говорится в пресс-релизе.
Всю прошлую неделю в Ставропольском крае была ясная и сухая погода, снегопад начался в ночь на вторник.
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