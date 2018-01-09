Движение транспорта на подъезде к Ставрополю ограничено из-за снегопада

09.01.18 17:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 января. Interfax-Russia.ru - Госавтоинспекция Ставрополья ввела ограничения на движение всех видов транспорта из-за снегопада и гололедицы на автодороге, ведущей в Ставрополь от трассы "Кавказ".

"Из-за сильного снегопада, бокового ветра и гололеда на территории Кочубеевского района в 16:30 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Ограничение действует на участке автодороги "Подъезд к городу Ставрополю" со стороны федеральной автодороги "Кавказ", - сообщает краевое управление ГИБДД.

Временно закрытый участок можно объехать через село Барсуковское.

Управление отмечает, что неблагоприятная погода не позволяет непрерывно работающей технике справиться с наледью, кроме того, боковой ветер затрудняет движение транспорта. "Четыре машины на данном участке совершили съезд с дороги, пострадавших в данных происшествиях нет", - говорится в пресс-релизе.

Всю прошлую неделю в Ставропольском крае была ясная и сухая погода, снегопад начался в ночь на вторник.