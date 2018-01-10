10.01.18 06:31

© РИА Новости. Игорь Руссак

9 января. Interfax-Russia.ru- Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за метели, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник вечером в справочной аэропорта.

"Аэропорт закрыт на прилет и вылет всех типов судов по метеоусловиям. Информация об отправлении рейсов будет объявлена в среду в 11:30 по местному времени (03:30 мск)", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны на прилет и вылет около 20 рейсов, в том числе 10 рейсов на вылет - в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Сеул и на Курилы.