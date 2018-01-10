Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за сильной метели

10.01.18 06:41

© РИА Новости. Владимир Песня

9 января. Interfax-Russia.ru - Режим "Чрезвычайной ситуации" (ЧС) введен в Южно-Сахалинске в связи со сложной погодной обстановкой, город завален снегом, сообщает пресс-служба мэрии областного центра

"Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба по прохождению циклона. В связи со сложной погодной обстановкой в областном центре введен режим чрезвычайной ситуации. В течение минувшей ночи на расчистке по основным магистралям работало 304 единицы спецтехники. Однако сильный ветер и осадки осложнили ситуацию", - говорится в сообщении.

В Южно-Сахалинске введены ограничения для движения автотранспорта. Занятия во всех школах города отменены как в первую, так и во вторую смену.

Из-за снежных заносов отсутствует проезд на трассах до нескольких сел в пригороде областного центра, а также в ряде планировочных районов самого Южно-Сахалинска.

"Спецтехника работает в условиях ограниченной видимости. Автобусный парк пока не приступил к работе", - сообщает пресс-служба.

Всех автомобилистов городская власть настоятельно просит воздержаться от использования личного автотранспорта, "чтобы дать возможность спецтехнике произвести расчистку".