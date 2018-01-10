Главгосэкспертиза одобрила проект подключения ПАТЭС на Чукотке

10.01.18 07:00

© РИА Новости. Александр Астафьев

10 января. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта создания энергетической инфраструктуры с плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в городе Певек Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба ведомства

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты установили, что сметная стоимость проекта определена достоверно", - отмечается в сообщении.

ПАТЭС, строительство которой ведется в Санкт-Петербурге на "Балтийском заводе", предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. Проект также предполагает строительство гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры, необходимой для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии в береговые сети и выполнения других функций.

ПАТЭС должна заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС на Чукотке, которая вырабатывает на 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме.