Прервано автобусное сообщение между городами юга Сахалина из-за сильной метели

10.01.18 07:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 января. Interfax-Russia.ru - Из-за метели автобусное сообщение между городами на юге Сахалина остается закрытым, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"Из-за ухудшения погодных условий с утра 10 января приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Невельск, Аниву, Корсаков, Долинск, Холмск, Синегорск. Со вторника остается закрытым движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск, Макаров", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют населению и гостям региона воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

По данным пресс-службы, всю минувшую ночь спасатели вызволяли из снежного плена несколько десятков автомобилей в Долинском районе, где на отдельных участках заносы снега достигали высоты трех метров. Сейчас эта колонна автомобилей в сопровождении снегоочистительной техники и спасателей движется в сторону села Стародубское Долинского района, где развернут пункт обогрева.

На юге Сахалина продолжается сильная метель.