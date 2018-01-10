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10.01.18 07:23
Первый прямой регулярный рейс из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре запланирован на 20 мая
Планируется, что рейс будет выполняться один раз в неделю на самолете Ан-148.
Время в пути составит полтора часа.
"Ранее руководство двух популярных дальневосточных горнолыжных комплексов - "Холдоми" (Хабаровский край) и "Горный воздух" (Сахалинская область) - заявило о создании единой зоны ski-pass. Концепция предусматривает посещение сразу двух комплексов за один раз. Появление прямого авиарейса, по мнению резидентов территорий опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" и "Горный воздух", позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа", - говорится в сообщении.
АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.
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