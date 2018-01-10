Первый прямой регулярный рейс из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре запланирован на 20 мая

10.01.18 07:23

© РИА Новости. Игорь Руссак

10 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Саратовские авиалинии" 20 мая откроет прямой регулярный рейс из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития.

Планируется, что рейс будет выполняться один раз в неделю на самолете Ан-148.

Время в пути составит полтора часа.

"Ранее руководство двух популярных дальневосточных горнолыжных комплексов - "Холдоми" (Хабаровский край) и "Горный воздух" (Сахалинская область) - заявило о создании единой зоны ski-pass. Концепция предусматривает посещение сразу двух комплексов за один раз. Появление прямого авиарейса, по мнению резидентов территорий опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" и "Горный воздух", позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа", - говорится в сообщении.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.