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10.01.18 07:41
Прокуратура проверяет соблюдение мер безопасности в приморском зоопарке после нападения леопарда на ребенка
"В ходе проверки прокуроры оценят, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют законодательству, в том числе правилам техники безопасности", - сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник прокурора края Елена Телегина, добавив, что сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия.
В частности, будет проверена надежность защитных ограждений, установленных в зоопарке.
Как сообщалось, оставленный без присмотра ребенок подошел близко к клетке с леопардом, который схватил малыша лапами. В результате малыш получил рваные раны и укусы.
В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.
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