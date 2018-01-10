Спасатели возобновят поиски пассажира вертолета, провалившегося под лед в Иркутской области

10.01.18 08:09

© РИА Новости. Илья Питалев

10 января. Interfax-Russia.ru - Пожарно-спасательная служба Иркутской области возобновит поиски пассажира частного вертолета "Еврокоптер", который пропал в декабре после крушения воздушного судна на льду Братского водохранилища в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Подготавливается необходимый запас горюче-смазочных материалов и продовольствия для функционирования выездного полевого лагеря, который будет разбит в районе крушения вертолета. Отряд спасателей в количестве 10 человек в ближайшие дни продолжит ранее приостановленные поиски пассажира", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, к настоящему времени обследовано более 150 тыс. кв. метров дна Братского водохранилища. Работы велись с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата "Falcon" в сложных условиях: на глубине около 60 метров, где до сих пор стоит затопленный при заполнении водохранилища лес и скопился 2-метровый слой ила.