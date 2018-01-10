Приложение "Метро Москвы" к ЧМ по футболу переведут на шесть языков

10.01.18 08:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 января. Interfax-Russia.ru - К чемпионату мира по футболу в приложении для мобильных устройств "Метро Москвы" будет создан специальный раздел, посвященный ЧМ-2018, сообщает сайт столичной мэрии в среду.

"Здесь можно будет прочитать краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, узнать их контакты, а также проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр", - говорится в сообщении.

Планируется, что этот раздел будет доступен на шести иностранных языках: английском, французском, испанском, китайском, немецком и португальском.

"Мобильное приложение "Метро Москвы" становится популярнее у москвичей и гостей столицы, поэтому мы расширяем его функционал. Новые услуги будут также удобны для иностранных туристов, которые посетят столицу в рамках чемпионата мира по футболу - 2018", - отметил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

В мобильном приложении разместят и список станций городского велопроката. Пользователи смогут проложить маршрут до станций, а также веломаршрут из одной точки города в другую, ознакомиться с тарифами на прокат.

Пешеходные туристические маршруты по достопримечательностям столицы разместят в блоке "Культура Москвы". Приложение подскажет, какой выход с определенной станции метро приведет к нужной улице или объекту.

В "Метро Москвы" также появится возможность сохранить избранный маршрут. Сервис подскажет время в пути с учетом транспортной обстановки в городе и закрытия той или иной станции, приложение выберет подходящие тарифы на проезд, в том числе на транспорте в Московской области.

Помимо этого, в сервисе можно будет прослушать аудиоэкскурсии по Московскому центральному кольцу. Пользователи также смогут сообщить в приложении о забытых в метро вещах. В "Метро Москвы" разместят и информацию о торговых точках в подуличных переходах, карту стоек для зарядки мобильных устройств, стоек "Живое общение" и сувенирных магазинов.