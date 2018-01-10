Правительство утвердило правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми

10.01.18 08:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми, сообщает официальный сайт правительства России в среду.

"В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня утверждены правила предоставления субсидий кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей", - говорится в сообщении.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Отмечается, что это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.