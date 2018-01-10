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Росгвардия объединит под общим командованием СОБР, ОМОН, войсковые отряды разведчиков и спецназ

© РИА Новости. Максим Блинов
10 января. Interfax-Russia.ru - Начавшаяся масштабная реформа спецподразделений Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) предполагает объединение специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР), отрядов милиции особого назначения (ОМОН), отдельных разведывательных отрядов (ОРО) и отрядов специального назначения (ОСпН, спецназ) в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии, пишет газета "Известия".

"Новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Замыкаться УСпН будут непосредственно на руководство Росгвардии, а точнее - на Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года. Помимо силовых подразделений в УСпН планируется включить авиацию: авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД", - говорится в публикации со ссылкой на ведомство.

В ФСВНГ изданию пояснили, что "все изменения рассчитаны на повышение эффективности силовой составляющей Росгвардии".

Газета отмечает, что реформа уже идет: в Московской области создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии, которое находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В новую структуру вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. В Росгвардии "Известиям" подтвердили создание нового центра, но от дальнейших комментариев отказались.

Уточняется, что второе УСпН появится в Пятигорске уже в нынешнем году. В него войдут 17-й отряд СпН, части 98-го специального моторизованного полка и ОМОНа. Из Москвы работу таких УСпН будет курировать Главное управление ССпН Росгвардии, сообщается в статье.

"Сейчас обсуждается вопрос оптимального построения служб и подразделений Росгвардии, в том числе и управлений спецназначения. К концу 2018 года планируется иметь четыре управления, каждое из которых будет охватывать определенную территориально-географическую зону", - сказали "Известиям" в ведомстве.



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