Оставленная без присмотра двухлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома в Оренбуржье

10.01.18 08:43

© РИА Новости. Ирина Геращенко

10 января. Interfax-Russia.ru - В Оренбургской области расследуют дело о гибели маленькой девочки в городе Сорочинске.

Как сообщает региональное следственное управление СКР в среду, тело двухлетней малышки было обнаружено вечером 5 января во дворе частного дома.

"Согласно результатам проведенных экспертиз, установлено, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мать оставила двоих своих детей 2 и 5 лет дома без присмотра и ушла к соседям на полтора часа. За время ее отсутствия девочка вышла на улицу без верхней одежды и замерзла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему). В его рамках будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка.