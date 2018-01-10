Открытие зимников на Ямале затягивается из-за слабых морозов

10.01.18 08:50

© РИА Новости. Владимир Смирнов

10 января. Interfax-Russia.ru - Большинство зимних автодорог в Ямало-Ненецком автономном округе откроются позже, чем обычно, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Недостаточно сильные морозы. Температура колеблется, в среднем составляет около минус 10 градусов. Не промерзают ни ледовые переправы, ни почва, тяжелая техника не может выйти и строить зимники", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в предыдущие годы ко второй декаде января все региональные зимники в регионе обычно уже работают.

Как сообщалось, один из четырех региональных зимников на Ямале "Уренгой - Красноселькуп" открылся 1 декабря. Ведется обустройство еще трех: Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, Салехард - Надым и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.