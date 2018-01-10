Башкирия установила МРОТ в 10,9 тыс руб

10.01.18 08:54

© РИА Новости. Михаил Мордасов

10 января. Interfax-Russia.ru - Минимальный размер оплаты труда в Башкирии увеличен до 10,9 тыс. рублей, сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ в среду.

"С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в размере 9 тыс. 489 рублей. Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года, заработная плата работника не может быть ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Таким образом, с учетом действующего в республике уральского коэффициента в размере 15% минимальная зарплата в Башкирии с 1 января должна составлять 10 тыс. 912 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее МРОТ в РФ был установлен в размере 7,8 тыс. рублей в месяц, в Башкирии - 8,9 тыс. рублей.

По данным министерства, размер средней заработной платы в республике превышает 29,3 тыс. рублей. При этом величина прожиточного минимума в третьем квартале 2017 года составляла 8 тыс. 611 рублей на душу населения, 9 тыс. 187 рублей - для трудоспособного населения.