|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.01.18 08:54
Башкирия установила МРОТ в 10,9 тыс руб
"С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в размере 9 тыс. 489 рублей. Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года, заработная плата работника не может быть ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Таким образом, с учетом действующего в республике уральского коэффициента в размере 15% минимальная зарплата в Башкирии с 1 января должна составлять 10 тыс. 912 рублей", - говорится в сообщении.
Ранее МРОТ в РФ был установлен в размере 7,8 тыс. рублей в месяц, в Башкирии - 8,9 тыс. рублей.
По данным министерства, размер средней заработной платы в республике превышает 29,3 тыс. рублей. При этом величина прожиточного минимума в третьем квартале 2017 года составляла 8 тыс. 611 рублей на душу населения, 9 тыс. 187 рублей - для трудоспособного населения.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket