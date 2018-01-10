Три пассажира стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Курской области, еще шестеро попали в больницу

10.01.18 09:34

© РИА Новости. Игорь Онучин

10 января. Interfax-Russia.ru - Микроавтобус попал в ДТП в Медвенском районе Курской области, погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по региону.

Сообщение о том, что в кювете в районе хутора Черниченские дворы лежит микроавтобус "Мерседес Вита" поступило в полицию в 7:15 часов утра в среду.

Предположительно, в автомобиле находилось девять человек с водителем.

"В настоящее время установлено трое погибших, на месте происшествия продолжают работу полицейские", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления ГИБДД по области "Интерфаксу" сообщили, что еще шесть пассажиров доставлены с различными травмами в больницу.

"По предварительным данным, микроавтобус, направляясь со стороны Белгорода в Курск, опрокинулся в кювет по вине водителя, не справившегося с управлением", - отметили в УГИБДД.