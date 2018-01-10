На "красной" ветке московского метро запущены поезда с дополнительным вагоном

10.01.18 10:19

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 января. Interfax-Russia.ru - На старейшей в Московском метрополитене линии - Сокольнической - со среды начали курсировать восьмивагонные составы вместо прежних семивагонных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Это позволит на 15% увеличить провозную способность линии и создать более 186 тыс. пассажирских мест в сутки или более 68 млн в год", - сказал собеседник агентства.

С открытием Сокольнической линии в 1935 году по ней курсировали четырехвагонные поезда. С ростом пассажиропотока в 1950-е годы составность была увеличена до семи вагонов. В дальнейшем добавлять вагоны стало невозможно, так как платформы, возведенные еще в 1930-е годы короче современных, а оборудование станций не приспособлено под длинные поезда.

"Специалисты Московского метрополитена с 2013 года провели большой комплекс мероприятий по подготовке к запуску на линии восьмивагонных составов, в рамках которых были модернизированы объекты инфраструктуры и усилены линии электроснабжения", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что до конца января 2018 года 40% поездов Сокольнической линии будут состоять из восьми вагонов. Оставшаяся часть поездов будет оснащена в течение последующих двух лет после реконструкции самого старого депо "Северное", которое изначально не было рассчитано на прием восьмивагонных поездов.

Более вместительные поезда на Сокольнической линии позволят улучшить транспортную доступность 14 районов Москвы, где проживают более 1,1 млн человек.