Число посетителей Государственного Исторического музея в 2017 году превысило 1,1 млн

10.01.18 10:24

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 января. Interfax-Russia.ru - За 2017 год Государственный Исторический музей (ГИМ) посетили 1,1 млн человек, а в новогодние праздники - более 45 тыс., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в среду.

"В течение последних шести лет мы наблюдаем постоянный рост посещаемости музейного комплекса. Безусловно, это и следствие возросшего интереса к музеям, и результат целенаправленной работы по популяризации уникальных собраний Исторического музея, по развитию инфраструктуры и формированию доступной среды" - приводит пресс-служба слова директора ГИМ Алексея Левыкина.

"За 2017 год комплекс Исторического музея посетили 1 130 000 человек. В минувшие новогодние каникулы Исторический музей принял больше 45 тысяч посетителей", - пояснили в пресс-службе.

В музее напомнили, что помимо основной экспозиции музея публика посещала выставки драгоценностей Алмазного фонда и Золотой кладовой ГИМ, а также экспозицию "Сокровища Пражского Града".

Как сообщили в пресс-службе, 9 февраля посетить Исторический музей можно будет бесплатно, в честь дня рождения крупнейшего национального музея. "Дирекция ГИМ ежегодно делает подарок москвичам и гостям города", - сказали в музее.