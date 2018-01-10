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10.01.18 10:24
Число посетителей Государственного Исторического музея в 2017 году превысило 1,1 млн
"В течение последних шести лет мы наблюдаем постоянный рост посещаемости музейного комплекса. Безусловно, это и следствие возросшего интереса к музеям, и результат целенаправленной работы по популяризации уникальных собраний Исторического музея, по развитию инфраструктуры и формированию доступной среды" - приводит пресс-служба слова директора ГИМ Алексея Левыкина.
"За 2017 год комплекс Исторического музея посетили 1 130 000 человек. В минувшие новогодние каникулы Исторический музей принял больше 45 тысяч посетителей", - пояснили в пресс-службе.
В музее напомнили, что помимо основной экспозиции музея публика посещала выставки драгоценностей Алмазного фонда и Золотой кладовой ГИМ, а также экспозицию "Сокровища Пражского Града".
Как сообщили в пресс-службе, 9 февраля посетить Исторический музей можно будет бесплатно, в честь дня рождения крупнейшего национального музея. "Дирекция ГИМ ежегодно делает подарок москвичам и гостям города", - сказали в музее.
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