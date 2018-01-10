Чиновник мэрии Северодвинска получил 8 лет колонии за взятки в 1 млн рублей

10.01.18 10:28

© РИА Новости. Максим Блинов

10 января. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника управления муниципального жилищного фонда администрации города Северодвинск, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Евгений Халтурин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 290 и п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия в значительном и крупном размерах)", - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией суммы полученных взяток - 980 тыс. рублей. Кроме того, Е.Халтурину запрещено занимать административные должности 2,5 года.

Как установлено, в 2012-2014 годах чиновник организовал схему покупки жилья для детей-сирот в интересах ряда риэлтерских фирм. При этом квартиры не соответствовали необходимым требованиям: были без ремонта, с неоплаченными коммунальными услугами.

"Однако Е.Халтурин давал указания подчиненным сотрудникам без непосредственного выхода на место подписывать акты проверки технического состояния жилых помещений, а также подписывал такие акты лично", - отмечает пресс-служба.

Так детям-сиротам было передано 15 квартир.

Кроме того, осужденный за вознаграждение предоставил жилье родственнику взяткодателя, внеся его в список граждан, переселяемых в рамках адресной программы из аварийных домов.

По данным ведомства, общая сумма взяток составила около 1 млн рублей.

Рассмотрение дела в суде длилось около 2 лет, вину в содеянном Е.Халтурин не признал.