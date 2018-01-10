Женщина погибла, двое детей и мужчина пострадали в результате ДТП в Ярославской области

10.01.18 10:32

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10 января. Interfax-Russia.ru - Столкновение двух легковых автомобилей в Ярославской области унесло жизнь женщины, еще три человека получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Утром во вторник на 40-м км трассы "Ярославль-Иваново" столкнулись ВАЗ-2112 и "Форд Фокус". В результате ДТП водитель "ВАЗа", его пассажирка и дети-пассажиры 2009 и 2013 годов рождения были доставлены в больницу. Позже женщина скончалась", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.