Несколько десятков жильцов тюменской многоэтажки, серьезно пострадавшей от пожара, будут временно жить в гостинице

10.01.18 10:50

© РИА Новости. Алекс Макнотон

10 января. Interfax-Russia.ru - Почти сорок жителей девятиэтажного дома в Тюмени, в котором вечером 8 января произошел крупный пожар, временно поселились в гостинице.

"Число жильцов, решивших разместиться в гостинице, к утру среды увеличилось до 37 человек, среди них пятеро детей", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

Он добавил, что остальные жильцы этого дома находятся у родственников и знакомых.

В свою очередь, пресс-служба горадминистрации Тюмени сообщает в среду, что жители дома могут проживать в гостинице "Колос" в течение двух месяцев.

"За это время можно восстановить или подготовить необходимые документы, на период проведения ремонта в здании или квартире найти жилье для временного проживания. Оплата найма, а также услуги риэлторов будут компенсированы за счет бюджета на основании заключенных договоров. Суммы будут рассчитываться исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам замглавы городской администрации Павла Перевалова, все конструктивные элементы дома, пострадавшие из-за пожара, будут восстанавливать за счет средств бюджета. В максимально сжатые сроки будет проведен ремонт крыши, фасада, окон, мест общего пользования, систем водо-, теплоснабжения дома и трубопроводов в квартирах.