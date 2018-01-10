Инфляция в Свердловской области в 2017г составила 3,7%

10.01.18 10:56

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

0 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в Свердловской области в декабре 2017 года выросли на 0,4%, за весь прошедший год - на 3,7%, сообщает Свердловскстат.

Так, продовольственные товары (без учета алкогольных напитков) подорожали в декабре завершившегося года на 0,9%, за год рост составил 3,2%; цены на алкоголь в прошлом месяце выросли на 0,4%, за год - на 6,8%. Непродовольственные товары в декабре стали дороже на 0,3%, за год - на 4,3%.

Тарифы на платные услуги в декабре 2017 года сохранились на уровне ноября, за весь прошедший год - увеличились на 3%.

Инфляция в Свердловской области в 2016 году составила 5,8%.