Два автобуса столкнулись на съезде с моста в Иркутске, есть пострадавшие

10.01.18 11:01

© РИА Новости. Николай Хижняк

0 января. Interfax-Russia.ru - Два рейсовых пассажирских автобуса столкнулись в среду в Иркутске на съезде с Глазковского моста через Ангару, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Автобусы МАЗ и ПАЗ, следовавшие по маршрутам №6 (в предместье Жилкино) и №37 (в микрорайон Ново-Ленино) столкнулись на пересечении улиц Челнокова и Маяковского. Один автобус заезжал на мост, второй - съезжал и поворачивал в сторону вокзала. По предварительным данным, пострадали два пассажира, они доставлены в травмпункт", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в обстоятельствах ДТП и регулируют движение транспорта.

Пользователи в социальных сетях сообщают, что столкновение автобусов на съезде с моста вызвало большие пробки в центре Иркутска.