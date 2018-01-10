Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу после сильной метели

10.01.18 11:50

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

10 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Южно-Сахалинска вечером в среду начал принимать и отправлять самолеты после дня простоя из-за сильной метели, началась регистрация сразу на несколько рейсов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"По состоянию на 19:00 местного времени (11:00 мск) среды аэропорт Южно-Сахалинска открыт для прилета и вылета воздушных судов", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время идет регистрация на рейсы во Владивосток, Новосибирск и в Оху (север Сахалина). Ожидается прибытие трех рейсов из Владивостока и одного из Хабаровска.

Отменены 10 рейсов (четыре рейса на Курилы и один в Саппоро, столько же обратно), на четверг перенесены два рейса из Москвы и Сеула и столько же обратно.