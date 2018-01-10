В Кремле размещение комплексов С-400 в Крыму связывают с необходимостью обеспечения безопасности

10.01.18 11:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 января. Interfax-Russia.ru - Принятие Россией мер для обеспечения собственной безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию СМИ о том, что в Крыму будет развернут второй дивизион комплекса С-400 в связи с угрозой с украинской стороны.

"Безусловно, скажем так, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься именно как обеспечение собственной безопасности", - сказал он журналистам.

При этом Д.Песков подчеркнул, что на это "у российской стороны есть полное суверенное право".

В связи с этим пресс-секретарь президента заметил, что "продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и диверсионная деятельность продолжается, в том числе, за последние месяцы вскрыты факты этой диверсионной деятельности".