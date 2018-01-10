"Международный аэропорт Белгород" в 2017г увеличил пассажиропоток на 35%

10.01.18 11:58

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

10 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Международный аэропорт Белгород" в 2017 году увеличилО по сравнению с 2016 годом пассажиропоток на 35,3%, сообщает пресс-служба аэропорта.

"2017 год стал рекордным для "Международного аэропорта Белгород" по количеству обслуженных пассажиров. Пассажиропоток аэропорта составил 468 тыс. 787 человек. На внутренних рейсах было обслужено 353 тыс. пассажиров, на международных - 115,8 тыс.", - говорится в сообщении.

На внутренних воздушных линиях прирост составил 13,4%, на международных воздушных линиях - 228,8%.

"Пассажиропоток вырос за счет увеличения количества рейсов в московском направлении, перевезенных пассажиров в Симферополь, а также выполнения рейсов в Санкт-Петербург, Геленджик и Казань. Существенным фактором роста пассажиропотока является возобновление полетов в турецком направлении и открытие чартерной программы в Дубай с октября прошлого года", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора по коммерческой деятельности ООО "Международный аэропорт Белгород" Романа Морозова.

В 2017 году аэропорт обеспечил выполнение 3 тыс. 432 рейсов. На внутренних воздушных линиях обслужен 3 тыс. 131 рейс, на международных - 301 рейс. По сравнению с 2016 годом прирост составил 18,5%: число внутренних рейсов увеличилось на 12,8%, международных - на 146,7%.