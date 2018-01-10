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10.01.18 12:18
Два десятка объектов в Саяногорске, в том числе больница и детсад, остались без света
Отмечается, что произошло технологическое нарушение на воздушной и кабельно-воздушной линиях электропередачи.
"Под отключение попали 15 жилых домов разной этажности и пять социально значимых объектов (три детских сада, поликлиника и детский реабилитационный центр)", - говорится в сообщении.
Над устранением повреждения работают четыре бригады и пять единиц спецтехники филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго". Все абоненты "запитаны" по резервной схеме. Для этого привлечены четыре мобильные дизель-генераторные электростанции.
"Ожидается, что в течение часа электроснабжение в городе будет полностью восстановлено и начнет работать в штатном режиме. Все причины повреждения устанавливаются", - сообщает правительство со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Валерия Келина.
Также особое внимание Минстроя Хакасии уделено восстановлению холодного водоснабжения в селе Боград, где из-за вышедшего из строя глубинного насоса под отключение попали 30 частных жилых домов. Коммунальщики уже проводят ремонт оборудования.
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