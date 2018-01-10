Два десятка объектов в Саяногорске, в том числе больница и детсад, остались без света

10.01.18 12:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 января. Interfax-Russia.ru - Энергетики восстанавливают в Саяногорске электроснабжение двух десятков объектов, сообщает правительство республики Хакасия.

Отмечается, что произошло технологическое нарушение на воздушной и кабельно-воздушной линиях электропередачи.

"Под отключение попали 15 жилых домов разной этажности и пять социально значимых объектов (три детских сада, поликлиника и детский реабилитационный центр)", - говорится в сообщении.

Над устранением повреждения работают четыре бригады и пять единиц спецтехники филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго". Все абоненты "запитаны" по резервной схеме. Для этого привлечены четыре мобильные дизель-генераторные электростанции.

"Ожидается, что в течение часа электроснабжение в городе будет полностью восстановлено и начнет работать в штатном режиме. Все причины повреждения устанавливаются", - сообщает правительство со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Валерия Келина.

Также особое внимание Минстроя Хакасии уделено восстановлению холодного водоснабжения в селе Боград, где из-за вышедшего из строя глубинного насоса под отключение попали 30 частных жилых домов. Коммунальщики уже проводят ремонт оборудования.