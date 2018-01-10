Почти 300 тыс. туристов посетили Архангельскую область в прошлом году

10.01.18 12:22

© РИА Новости. Илья Тимин

10 января. Interfax-Russia.ru - Туристический поток в Архангельскую область по итогам девяти месяцев 2017 года составил 270 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Более 270 тыс. человек посетили Поморье по итогам 9 месяцев 2017 года. Экскурсионные программы посетили свыше 700 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За этот период в районах области открылось более 60 новых экскурсионных программ.

"Известность среди сказочных персонажей России приобретает Матушка Зима в Ленском районе. С 2012 года количество гостей Яренска выросло с 200 до 10 тыс. человек, сейчас туристы района посещают не только Резиденцию Матушки Зимы, но и Волшебную кухню Бабы Яги на Поляне сказок", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, в 2017 году в Поморье открылись три новых сказочных резиденции: "Комариное царство" в Няндомском районе, резиденция Лисы-мещаночки в Мезенском районе и дом Лешего в Пинежском районе. В Вельском районе реализуется турпрограмма "Вельские каникулы", которая насыщена интерактивными и образовательными элементами. Вельск принял более 300 школьников, на зимние каникулы приезжали группы из Москвы, Петербурга, Архангельска и Северодвинска.

В рамках развития арктического туризма реализуется проект "Архангельск. Уикэнд в Арктике", предусматривающий знакомство с наиболее популярными достопримечательностями арктических городов - Архангельска и Северодвинска.

"В 2017 году первая арктическая деревня - Кимжа Мезенского района - вошла в число самых красивых деревень России. А в рамках реализации туристского проекта "Серебряное Ожерелье России" три маршрута по Поморью ("Архангельск: здесь начинается Арктика", "Каргопольская гостёба", "Каргополье - край спрятанного времени") вошли в перечень брендовых маршрутов по России", - отмечается в сообщении.