Перевозки пассажиров "Сапсанами" в 2017 году выросли на 6%

10.01.18 12:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Перевозка пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом выросла в 2017 году на 6,1% в сравнении с 2016 годом, до 5,1 млн человек, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал АО "РЖД").

Как отмечается в пресс-релизе, положительная динамика связана с увеличением общего количества мест за счет роста частоты движения и количества курсирующих поездов.

В настоящее время между двумя городами курсируют до 16 пар "Сапсанов".