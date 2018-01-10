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10.01.18 12:30
Орловская область в 2018г планирует сохранить посевные площади под сельхозкультурами на уровне-2017
На сегодняшний день, по данным облправительства, посеяно 417 тыс. га озимых культур. Яровой сев, включая посадку картофеля и корнеплодов, планируется провести на площади 787 тыс. га. В частности, будет посеяно около 471 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, 235 тыс. га яровых технических культур, 50,5 тыс. га яровых кормовых культур, 30,8 тыс. га картофеля и овощебахчевых культур.
Прогнозируется увеличение посевных площадей ячменя, сои и ярового рапса.
В департаменте сельского хозяйства Орловской области "Интерфаксу" сообщили, что на сегодняшний день регион не испытывает потребности в увеличении посевных площадей.
"Ежегодно при сохранении тех же площадей мы отмечаем увеличение урожайности почти по всем видам сельхозкультур. При этом площадь посева сахарной свеклы даже планируется сократить из-за проблем в логистике и возникающих из-за этого сложностей в ее переработке", - сказал собеседник агентства.
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