Орловская область в 2018г планирует сохранить посевные площади под сельхозкультурами на уровне-2017

10.01.18 12:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 января. Interfax-Russia.ru - Планируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года в Орловской области составит 1,2 млн га, что соответствует уровню ушедшего года, сообщает пресс-служба облправительства.

На сегодняшний день, по данным облправительства, посеяно 417 тыс. га озимых культур. Яровой сев, включая посадку картофеля и корнеплодов, планируется провести на площади 787 тыс. га. В частности, будет посеяно около 471 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, 235 тыс. га яровых технических культур, 50,5 тыс. га яровых кормовых культур, 30,8 тыс. га картофеля и овощебахчевых культур.

Прогнозируется увеличение посевных площадей ячменя, сои и ярового рапса.

В департаменте сельского хозяйства Орловской области "Интерфаксу" сообщили, что на сегодняшний день регион не испытывает потребности в увеличении посевных площадей.

"Ежегодно при сохранении тех же площадей мы отмечаем увеличение урожайности почти по всем видам сельхозкультур. При этом площадь посева сахарной свеклы даже планируется сократить из-за проблем в логистике и возникающих из-за этого сложностей в ее переработке", - сказал собеседник агентства.