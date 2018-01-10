Новогодние мероприятия 2018 года в Москве стали самыми массовыми в истории, считает Собянин

10.01.18 13:01

© РИА Новости. Максим Блинов

10 января. Interfax-Russia.ru - Прошедшие в Москве праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года, посетило рекордное число людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании городского правительства в среду.

"Новый год стал самым массовым за все прошедшие годы. Новогодние праздничные мероприятия посетили более 10 млн человек. Это благодаря красочному оформлению города - площадей, улиц, парков, фестивалю "Путешествие в Рождество" на более чем 80 площадках", - сказал С.Собянин.

Он отметил бесперебойную работу в праздничные каникулы служб городского хозяйства, транспортного комплекса. Безопасность граждан в праздники обеспечили десятки тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский уточнил в ходе заседания президиума, что праздничные мероприятия посетили 10,5 млн человек. "В Москве только крупных городских прошло 312 мероприятий", - отметил он.

По словам А.Кибовского, новогодние мероприятия "Елка мэра" в Гостином дворе посетили 52 тыс. человек, 30 тыс. детей побывали на елке в Кремле.

А.Кибовский сообщил, что Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках Москвы встретили 3 млн человек. В рождественских богослужениях в 493 храмах и 15 монастырях приняли участие 600 тыс. человек.

Всего в новогодние дни около 500 городских учреждений культуры провели 4,5 тыс. мероприятий, а музеи и выставочные залы, которые в праздники работали бесплатно, посетили 1,2 млн человек.

Фестиваль "путешествие в Рождество" продлится на 83 площадках по 14 января.