Власти Москвы выделили из резервного фонда 3,3 млрд рублей на приобретение свыше 80 тыс. дополнительных путевок для льготных категорий граждан

10.01.18 13:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Москвичи, советы ветеранов часто жалуются на нехватку санаторно-курортных путевок, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поэтому мы приняли решение об увеличении финансирования санаторно-курортных путевок и закупок их в необходимом количестве", - сказал С.Собянин на заседании президиума городского правительства в среду.

Президиум принял решение о выделении из резервного фонда 3,3 млрд рублей на приобретение свыше 80 тыс. дополнительных путевок для льготных категорий граждан.

Как сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, выделение этих средств позволит увеличить число получателей санаторно-курортного лечения в 1,7 раза - со 122 тыс. до более 200 тыс. человек.

"Я прошу провести соответствующие конкурсные процедуры, довести соответствующие лимиты так, чтобы большинство желающих получили санаторно-курортные путевки", - распорядился мэр.