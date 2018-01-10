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10.01.18 13:14
Власти Москвы выделили из резервного фонда 3,3 млрд рублей на приобретение свыше 80 тыс. дополнительных путевок для льготных категорий граждан
"Поэтому мы приняли решение об увеличении финансирования санаторно-курортных путевок и закупок их в необходимом количестве", - сказал С.Собянин на заседании президиума городского правительства в среду.
Президиум принял решение о выделении из резервного фонда 3,3 млрд рублей на приобретение свыше 80 тыс. дополнительных путевок для льготных категорий граждан.
Как сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, выделение этих средств позволит увеличить число получателей санаторно-курортного лечения в 1,7 раза - со 122 тыс. до более 200 тыс. человек.
"Я прошу провести соответствующие конкурсные процедуры, довести соответствующие лимиты так, чтобы большинство желающих получили санаторно-курортные путевки", - распорядился мэр.
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