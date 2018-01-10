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10.01.18 13:45
Иркутская область удвоила финансирование жилищной программы для молодых семей
"Для Прибайкалья, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодежи. Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов в регионе", - цитирует С.Левченко пресс-служба.
"Увеличение в два раза финансирования из регионального бюджета позволит привлечь больше средств из федеральной казны. Таким образом, в 2018 году дополнительно 230 семей получат возможность купить или построить жилье", - сказал губернатор.
Всего в текущем году молодым семьям планируется выдать около 470 сертификатов.
В 2017 году молодым семьям был выдан 241 сертификат на покупку или строительство жилья. При этом на реализацию подпрограммы из облбюджета было направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ - 58,3 млн, еще около 85 млн рублей выделили муниципалитеты.
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