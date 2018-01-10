Резервный фонд обнулен, сообщает Минфин

10.01.18 14:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 января. Interfax-Russia.ru - Совокупный объем Резервного фонда на 1 января 2018 года был обнулен, фонд прекратит свое существование с 1 февраля, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре сократился на 151,82 млрд рублей - до 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно $65,15 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Резервный фонд на 1 декабря 2017 года составлял 994,64 млрд рублей ($17,05 млрд), ФНБ - 3 трлн 904,76 млрд рублей ($66,94 млрд).

В декабре остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России на сумму $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов были использованы на покрытие дефицита бюджета. Они были реализованы за 1 трлн 0,42 млрд рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки, и, в соответствии с законом "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета", с 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекратит свое существование, отмечается в сообщении.